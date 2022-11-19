В Болгарии задержали пятерых подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле

БАКУ/Trend/ - Болгарская полиция задержала пятерых подозреваемых в причастности к теракту на улице Истикляль в Стамбуле, унесшему жизни шести человек.

Об этом в субботу сообщило Болгарское национальное телевидение со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как передает в субботу Trend со ссылкой на ТАСС, отмечается, что среди задержанных есть граждане Молдавии и лица арабского происхождения.

Официальный представитель прокуратуры Болгарии Сийка Милева подтвердила информацию о задержании, уточнив, что четверо из пяти человек задержаны на 72 часа, а в суд внесено требование об их постоянном аресте. По предварительным данным, задержанные оказывали организаторам теракта логистическую и коммуникационную поддержку.