Ключевая ставка в Турции впервые за 2 года опустилась до однозначного показателя

Совет по финансовой политике Центральной банка Турции по итогам заседания 24 ноября принял решение о снижении ключевой ставки на 1,5 процентных пункта до 9 процентов, передает Trend со ссылкой "Анадолу".

За последний год регулятор четырежды снижал ключевую ставку (в августе, сентябре, октябре и ноябре) - в целом на 5 процентов.

Тем самым, впервые с сентября 2020 года ключевая ставка ЦБ Турции снизилась до однозначного показателя.

Последующее заседание Совета регулятора намечено на 22 декабря.

В ЦБ привлекли внимание к позитивным тенденциям в экономике Турции, в особенности, в сфере занятости.