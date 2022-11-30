Спикер парламента Турции отметил значимость поддержки Австрией борьбы с терроризмом

Поддержка Австрии в вопросе борьбы с терроризмом представляет важное значение. Об этом заявил спикер парламента Турции Мустафа Шентоп на встрече с премьер-министром Австрии Карлом Нехаммером в Вене, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Турция ожидает, что в Австрии, также как и в Германии, будет запрещена вся символика террористической организации РПК, а также плакаты с изображением главаря этой преступной структуры. Кроме того, Анкара ожидает, что Вена предпримет дополнительные меры против пропагандистской, вербовочной и финансовой деятельности этой организации, а также окажет поддержку Турции на международных платформах», - сказал спикер.

Шентоп выразил удовлетворение позитивными сдвигами в турецко-австрийских отношениях, которые стали результатом визитов и контактов на высоком уровне. «Тесное сотрудничество и солидарность между Турцией и Австрией имеет большое значение для поддержания стабильности и процветания в регионе», - отметил он.

Турецкий политик подчеркнул, что сложные и взаимосвязанные проблемы, возникающие на глобальном уровне, повлекут за собой процесс трансформации и изменения стратегий на ближайшие десятилетия.

«Мы столкнулись с серьезными вызовами, особенно в сфере энергоснабжения. Мы стоим на пороге глобального энергетического кризиса.Сложившаяся ситуация требует более тесного сотрудничества между всеми странами в области энергетики. Хотел бы заявить, что Турция готова сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами в этом вопросе. В текущей ситуации необходимо наладить диалог с ЕС по вопросам, представляющим взаимный интерес», - сказал Шентоп.

При этом спикер парламента отметил, что Турция и Австрия должны продолжать поощрять инициативы, направленные на сохранение мира и стабильности на Балканах.

Комментируя тему диалога по полноправному членству Турции в ЕС, Шентоп сообщил, что серьезность геополитических вызовов требует более тесного сотрудничества Анкары и Брюсселя, а также продвижения этого процесса. «Членство в ЕС продолжает оставаться стратегической целью для Турции. Поддержка Австрии в этом вопросе также имеет большое значение», - отметил он.