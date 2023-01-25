В рамках операции Pençe Kilit в Ираке уничтожено более 500 террористов - Хулуси Акар

С начала операции Pençe-Kilit (с конца апреля 2022 года) ВС Турции нейтрализовали на севере Ирака 506 террористов. Обеспечена безопасность на 302 км участке турецко-иракской границы. От террористов зачищена также большая часть иракского района Зап. Об этом во вторник, 24 января сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава Минобороны вновь подчеркнул, что Турция уважает границы, суверенитет и территориальную целостность всех соседних государств, в том числе, Ирака и Сирии.

По его словам, в зоне операции Pençe Kilit на севере Ирака разрушено до 600 укрытий террористов, обезврежено свыше 2 тыс. мин и самодельных взрывных устройств. Турецкие военные захватили 1174 единиц оружия и 533 275 боеприпасов.