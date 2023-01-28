Стамбул – лидер Турции по объемам воздушных грузоперевозок

Около 74 процента грузовых авиаперевозок, осуществленных из турецких аэропортов в 2022 году, приходится на Стамбул, передает Trend со ссылкой на агентство «Анадолу».

С началом пандемии коронавируса, авиаперевозки начали набирать популярность во всем мире из-за ряда проблем, возникших при транспортировке грузов в различные точки мира наземным и морским видами транспорта.

С ослаблением ограничений, связанных с пандемией, воздушные гавани Стамбула в 2022 году начали наращивать объем грузовых авиаперевозок.

Как сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на данные Главного управления государственных аэропортов Турции (DHMİ), в 2022 году из аэропорта «Стамбул» было транспортировано 190 088 тонн грузов на внутренних и 2 367 338 тонн - на международных линиях.

В целом объем грузовых авиаперевозок из аэропорта «Стамбул» составил 2 557 426 тонн. Рост авиаперевозок грузов в 2022 году составил 24 процента на внутренних рейсах и 72 процента на международных рейсах.

Объем грузовых авиаперевозок из аэропорта «Стамбул» в 2021 году составлял 1529778 тонн, тогда как в 2022 году эта цифра увеличилась на 67 процентов.