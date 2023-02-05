Экспорт промышленной продукции Турции в январе достиг исторического максимума

Объем экспорта товаров турецких отраслей промышленности в январе текущего года достиг исторического максимума – 13 млрд 674 млн долларов, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Как сообщает «Анадолу» со ссылкой данные Ассамблеи экспортеров Турции (TIM), совокупный объем экспорта страны в январе текущего года вырос на 10,4 процента по сравнению с тем же периодом предыдущего года - до рекордных 19 млрд 375 млн долларов.

Вопреки продолжающемуся колебанию мирового промышленного производства, спрос на промышленную продукцию Турции сохраняется.

Объем экспорта товаров отраслей промышленности Турции в январе 2023 года вырос на 4,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Доля товаров турецких отраслей промышленности в экспортной корзине Турции составила 70,6 процента. Десять из 16 отраслей турецкой промышленности побили экспортные рекорды.

Объем экспорта текстильной промышленности в рассматриваемый период составил 18,8 млн долларов, кожи и кожаных изделий - 178,8 млн долларов, химикатов - 2,3 млрд долларов, готовой одежды - 1,6 млрд долларов, автомобильной промышленности- 2,7 млрд долларов, электричества и электроники -1,2 млрд долларов, машин и запчастей - 845,2 миллионов долларов, цемента, стекла, керамики и фаянса - 361,4 млн долларов, ювелирной промышленности - 419,9 млн долларов, систем кондиционирования воздуха - 525,5 млн долларов.

Ведущими импортерами товаров отраслей турецкой промышленности стали Германия и Россия.

Экспорт кожи и кожаных изделий из Турции в Россию составил 23,5 млн долларов, химикатов и продукции - 154,8 млн долларов, машин и оборудования - 94,9 млн долларов.

Экспорт готовой одежды в Германию составил 304 млн 35 тыс. долларов, автомобильной промышленности – 412,5 млн долларов, систем кондиционирования воздуха – 60 млн долларов.