"Bayraktar Akıncı" поразил цель с расстояния 140 километров (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - БПЛА "Bayraktar Akıncı" с высокой точностью поразил цель с расстояния 140 километров в ходе испытательных стрельб, проведенных с помощью ракет İHA-230, разработанных национальной промышленностью, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно заявлению, сделанному Baykar, интеграция новых боеприпасов и систем местного производства в "Bayraktar Akıncı", которая разработана национальным производителем успешно продолжается.

В этом контексте были успешно завершены испытательные стрельбы, проведенные 31 марта с первой турецкой сверхзвуковой ракетой класса "воздух-земля" İHA-230, разработанной компанией Roketsan.

"Bayraktar Akıncı" для проведения огневых испытаний вылетел из Центра летной подготовки и испытаний "Bayraktar Akıncı" в Чорлу. Ракета İHA-230 с системой управления KKS/ANS, выпущенная БПЛА "Bayraktar Akıncı", с высокой точностью поразила цель с расстояния 140 километров.

БПЛА "Bayraktar Akıncı" еще раз поразил цель сверхзвуковой ракетой в рамках испытательного выстрела. Ракета İHA-230 , имеющая собственную двигательную установку, благодаря большому радиусу действия и высокой скорострельности сможет продемонстрировать эффективность против целей, находящихся в километрах от БПЛА.