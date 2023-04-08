Турция оказала поддержку тепличному сектору Таджикистана

Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) оказало поддержку Таджикскому аграрному университету, оборудовав теплицу для проведения научных исследований в области сельского хозяйства, говорится в сообщении турецкого агентства, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В TİKA отметили, что 93 процента территории Таджикистана занимают горы, и лишь 7 процентов приходится на пахотные земли.

По линии агентства на территории Таджикского аграрного университета на участке площадью в 450 квадратных метров была установлена современная учебная теплица в целях поддержки сельскохозяйственного сектора страны.

Кроме того, в Таджикистан прибыли специалисты, которые в рамках недельных курсов предоставили информацию о выращивании растений в тепличных условиях, высадили первые саженцы в теплице.

Таджикистан к 2030 году планирует охватить тепличными хозяйствами до 30 тысяч гектаров земли.