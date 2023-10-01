Турция приступит к серийному производству роботизированной платформы UKAP

БАКУ /Trend/ - Турция готовится к началу массового производства дистанционно управляемой наземной роботизированной платформы UKAP, которая была разработана совместно компаниями Katmerciler и ASELSAN, передает Trend.

На крупнейшем в мире фестивале авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST в Измире, была представлена дистанционно управляемая наземная роботизированная платформа UKAP.

Фуркан Катмерджи, заместитель председателя правления компании Katmerciler, заявил, что на фестивале в Измире были представлены платформа UKAP и бронеавтомобиль HIZIR 4X4. Компания Katmerciler уже с 2010 года занимается производством бронированных оборонных машин, и в последние три года они активно работали над разработкой UKAP.

Катмерджи подчеркнул, что UKAP может быть оснащена как дизельными, так и электрическими двигателями.

UKAP разработана как универсальная беспилотная платформа, предназначенная для выполнения различных задач, включая поддержку пехотных штурмов, доставку материальных ресурсов, боеприпасов, воды и медикаментов на передовую линию, а также эвакуацию раненых с поля боя.

Процесс разработки этой платформы проводился с учетом мнения и замечаний сухопутных войск, сил безопасности, полиции и жандармерии.