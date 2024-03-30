Bayraktar TB3 во время летного испытания находился в воздухе 27 часов

БАКУ /Trend/ - Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar TB3 UCAV, созданный турецкой компанией Baykar, успешно завершил свой 26-й испытательный полет, продержавшись в воздухе целых 27 часов, передает Trend.

Полет прошел в Центре летной подготовки и испытаний AKINCI в Чорлу.

Bayraktar TB3 продемонстрировал свою выносливость и эффективность, пролетев 4 600 километров в течение непрерывных 27 часов и 19 минут. Этот БПЛА, оснащенный двигателем PD-170 от турецкой компании TEI, уже провел в воздухе более 224 часов в ходе испытательных полетов.

Особое внимание уделяется инновационным технологиям и возможностям Bayraktar TB3. БПЛА успешно протестировал систему разведки, наблюдения и целеуказания ASELFLIR-500, разработанную компанией ASELSAN, в рамках его 26-го полета.

Примечательно, что второй прототип Bayraktar TB3, PT-2, также прошел успешное первое летное испытание.

Одной из ключевых особенностей Bayraktar TB3 является его способность взлетать и садиться с кораблей с короткой взлетно-посадочной полосой, что делает его первым в мире вооруженным БПЛА с такой функциональностью. Первый полет с TCG Anadolu запланирован на 2024 год.