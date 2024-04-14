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Две турецкие авиакомпании отменили несколько рейсов в Иран, Узбекистан и Иорданию

Турция Материалы 14 апреля 2024 06:07 (UTC +04:00)
Две турецкие авиакомпании отменили несколько рейсов в Иран, Узбекистан и Иорданию

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Турецкие авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus отменили несколько рейсов в Иран, Узбекистан и Иорданию.

Как передает Trend, об этом сообщается на онлайн-табло двух международных аэропортов Стамбула, откуда вылетают эти самолеты.

Согласно информации, были отменены пять рейсов. Это два ночных рейса в столицу Иордании Амман, два в Узбекистан (Самарканд и Бухара) и один в Тегеран. Сообщается, что отмена последнего рейса связана с тем, что международный аэропорт иранской столицы временно не принимает гражданские самолеты.

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