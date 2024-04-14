Две турецкие авиакомпании отменили несколько рейсов в Иран, Узбекистан и Иорданию

БАКУ /Trend/ - Турецкие авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus отменили несколько рейсов в Иран, Узбекистан и Иорданию.

Как передает Trend, об этом сообщается на онлайн-табло двух международных аэропортов Стамбула, откуда вылетают эти самолеты.

Согласно информации, были отменены пять рейсов. Это два ночных рейса в столицу Иордании Амман, два в Узбекистан (Самарканд и Бухара) и один в Тегеран. Сообщается, что отмена последнего рейса связана с тем, что международный аэропорт иранской столицы временно не принимает гражданские самолеты.