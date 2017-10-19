В США сократилось число людей, считающих Россию главной угрозой

19 октября 2017 16:31 (UTC+04:00)

Число американцев, полагающих, что Россия представляет наибольшую угрозу для США, сократилось с 18% в июле до 14% в октябре 2017 года. Об этом свидетельствуют результаты опубликованного в четверг опроса общественного мнения, проведенного телекомпанией NBC совместно с социологической службой SurveyMonkey, передает ТАСС.

При этом, как показало исследование, в стане сторонников Демократической партии количество видящих в России главную опасность для США почти в пять раз больше, чем среди республиканцев - 24% и 5%, соответственно. Среди независимых избирателей этот показатель составил 10%.

Больше половины американцев (54%) вне зависимости от их партийной принадлежности по-прежнему ставят КНДР на первое место в списке главных угроз для национальной безопасности США. По сравнению с июльским исследованием их количество увеличилось на 13%. Вместе с тем подавляющее большинство жителей США (64%) выступает за дипломатическое решение кризиса на Корейском полуострове.

Опрос, в котором приняли участие 5047 совершеннолетних американцев, проводился с 13 по 17 октября 2017 года. Допустимая погрешность при подведении итогов исследования составила плюс-минус 2%.

Azernews Newspaper
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