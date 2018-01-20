Пентагон призвал стороны избежать эскалации конфликта в Африне

20 января 2018 20:08 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты на фоне сообщений о начале Турцией и отрядами сирийской оппозиции военной операции в районе Африн в Сирии призывают стороны избежать эскалации конфликта в регионе. Об этом сообщил в субботу корреспонденту ТАСС официальный представитель министерства обороны США Эрик Пахон.

"Мы призываем все стороны избегать эскалации и сосредоточиться на более важной задаче по разгрому ИГ ", - сказал он.

"Возглавляемая США коалиция не проводит операции в Африне, потому что сконцентрирована на военных операциях против ИГ. Мы понимаем обеспокоенность Турции с точки зрения безопасности, связанную с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая признана в США зарубежной террористической организацией. Соединенные Штаты не оказывают никакую поддержку РПК", - добавил представитель оборонного ведомства.

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