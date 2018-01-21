Трамп рассказал о достигнутых США в 2017 году успехах

21 января 2018 05:05 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter рассказал об успехах, которые были достигнуты Соединёнными Штатами за прошедший год, передает RT.

«Наша страна достигла небывалых успехов во множестве сфер после выборов», - говорится в тексте сообщения.

В частности, Трамп отметил рекордные показатели на фондовых рынках, укрепление Вооружённых сил США, усиление контроля на границах, успехи в области борьбы с ИГ*, а также проведение исторической налоговой реформы.

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