В торговом центре в Калифорнии произошла стрельба

Стрельба произошла в субботу в торговом центре в городе Таузенд-Оукс (штат Калифорния). Как сообщили представители управлении шерифа округа Вентура, один человек убит, передает ТАСС.

"Один человек обнаружен мертвым, еще один был отправлен [в больницу] на машине скорой помощи", - отмечается в сообщении управления, опубликованном на его странице в Twitter. "Ситуация находится под контролем, угрозы для общественности нет", - говорится в нем.

По данным агентства Associated Press, раненым является сам стрелявший. Сначала он убил человека, а затем попытался покончить жизнь самоубийством. Данные о личности и возможных мотивах злоумышленника не обнародованы.

Стрельба произошла в торговом центре Таузенд-Оукса, расположенного в 64 км от Лос-Анджелеса. После инцидента людей из гипермаркета эвакуировали. На месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов.

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