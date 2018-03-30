Белый дом: высылка из РФ дипломатов США знаменует ухудшение двусторонних отношений

30 марта 2018 03:22 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты считают, что решение России выслать американских дипломатов из страны знаменует дальнейшее ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы Белого дома, пишет ТАСС.

"Сегодняшний шаг России по высылке американских дипломатов знаменует дальнейшее ухудшение в отношениях между Соединенными Штатами и Россией", - отмечается в документе.

Также в пресс-службе сообщили, что решение России выслать группу американских дипломатов из страны не было для США неожиданностью, и Вашингтон готов дать ответ на этот шаг Москвы.

"Российские ответные меры не были неожиданностью, и США займутся этим", - отмечается в документе.

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