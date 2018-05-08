Трамп заявил, что обсудит по телефону с Си Цзиньпином КНДР

8 мая 2018 16:04 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп намерен во вторник провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого планирует обсудить КНДР, а также вопросы торговли. Об этом американский президент написал во вторник на своей странице в Twitter, сообщает ТАСС.

"Я побеседую со своим другом президентом Си Цзиньпином этим утром в 08:30. Основными темами будут торговля, где произойдут хорошие дела, и Северная Корея, где формируется [атмосфера] доверия и налаживаются отношения", - написал Трамп.

Ранее во вторник стало известно, что 7-8 мая Си Цзиньпин провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном в китайском городе Далянь.

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