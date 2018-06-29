Трамп обсудил с сенаторами назначение судьи Верховного суда

29 июня 2018 06:21 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп обсудил с сенаторами-республиканцами назначение судьи Верховного суда, сообщила в заявлении пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс, передает РИА Новости.

По ее словам, Трампа посетили шесть сенаторов, с которыми он провел личную встречу, а помощники Трампа связались еще с дюжиной сенаторов, чтобы обсудить возможных кандидатов.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Трамп может выдвинуть кандидата уже в ближайшее время — до 10 июля.

Вакансия образовалась на этой неделе, когда о предстоящем уходе на пенсию объявил судья Энтони Кеннеди. Он был назначен республиканским президентом Рональдом Рейганом, но нередко голосовал по важным вопросам вместе с демократами. Если Трамп назначит на место Кеннеди строгого консерватора, консервативное большинство в суде укрепится. Сейчас назначенцев президентов-республиканцев в суде пятеро, демократов — четверо. Среди пожизненных судей немало пожилых — в частности, из четырех назначенцев демократов двое в возрасте 85 и 79 лет.

Демократы опасаются, что Трампу доведется провести в состав суда еще одного-двух своих назначенцев, создав прочное консервативное большинство на десятилетия вперед. При этом Верховный суд оказывает глубокое и разностороннее воздействие на законы в США и на общество, часто ставя точку в политических дебатах.

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