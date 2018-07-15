США и ЕС являются лучшими друзьями, заявил Туск

Председатель Евросовета Дональд Туск в ответ на критические высказывания президента США Дональда Трампа заявил, что Евросоюз и Соединенные Штаты являются лучшими друзьями, а не соперниками, сообщает РИА Новости.

"Америка и ЕС — лучшие друзья. Кто бы ни говорил, что мы соперники, — это распространение фейковых новостей", — написал Туск в Twitter.

Ранее в интервью телеканалу CBS Трамп заявил, что "Евросоюз является нашим соперником, (исходя из того) что они делают в торговле". По словам американского лидера, соперниками США также являются Россия и Китай.

США, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. В отношении ЕС они вступили в силу с июня.

В ответ на это Еврокомиссия (ЕК) открыла 1 июня спор в ВТО, затем с 22 июня были введены дополнительные пошлины в 25% на импорт на сумму около 2,8 миллиарда евро ряда товаров из США в ЕС для ребалансировки ситуации в рамках правил ВТО.

ЕК также заявила о возможности ввести защитные меры на рынке стали Евросоюза, если обнаружится дополнительный приток импорта в страны ЕС из-за "закрытия" рынка США.

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