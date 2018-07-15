США и ЕС являются лучшими друзьями, заявил Туск

15 июля 2018 21:47 (UTC+04:00)

Председатель Евросовета Дональд Туск в ответ на критические высказывания президента США Дональда Трампа заявил, что Евросоюз и Соединенные Штаты являются лучшими друзьями, а не соперниками, сообщает РИА Новости.

"Америка и ЕС — лучшие друзья. Кто бы ни говорил, что мы соперники, — это распространение фейковых новостей", — написал Туск в Twitter.

Ранее в интервью телеканалу CBS Трамп заявил, что "Евросоюз является нашим соперником, (исходя из того) что они делают в торговле". По словам американского лидера, соперниками США также являются Россия и Китай.

США, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. В отношении ЕС они вступили в силу с июня.

В ответ на это Еврокомиссия (ЕК) открыла 1 июня спор в ВТО, затем с 22 июня были введены дополнительные пошлины в 25% на импорт на сумму около 2,8 миллиарда евро ряда товаров из США в ЕС для ребалансировки ситуации в рамках правил ВТО.

ЕК также заявила о возможности ввести защитные меры на рынке стали Евросоюза, если обнаружится дополнительный приток импорта в страны ЕС из-за "закрытия" рынка США.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В США при столкновении автобуса и нескольких машин погибли три человека, 22 пострадали
Европа 21:29
Пентагон достиг соглашения с Lockheed Martin о новой партии F-35
США 19:34
КНДР и США обсудят вопросы репатриации останков американских солдат
США 09:57
Трамп назвал Россию соперником, с которым лучше поладить
США 02:35
Помпео заявил, что встреча Трампа и Путина отвечает интересам США
США 01:02
Мэттис поблагодарил Норвегию за готовность разместить у себя 700 морпехов США
В мире 14 июля 23:29
Лента новостей
Один из преступников, связанных с событиями в Гяндже, уничтожен при попытке подрыва гранаты
Политика 21:49
Гризманн признан лучшим игроком финала чемпионата мира по футболу
Европа 21:41
В США при столкновении автобуса и нескольких машин погибли три человека, 22 пострадали
Европа 21:29
Сборная Франции по футболу завоевала золото ЧМ-2018
Другие страны 20:59
В Сумгайыте задержаны 18 активистов радикальной оппозиции и религиозных группировок
Происшествия 20:31
Пентагон достиг соглашения с Lockheed Martin о новой партии F-35
США 19:34
Эрдоган подписал седьмой указ после перехода к президентской форме правления
Турция 18:43
Завтра в Баку ветер усилится
Общество 18:22
В Кабуле террорист-смертник атаковал здание министерства
В мире 17:43