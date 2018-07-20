США и Индия в сентябре проведут переговоры в формате 2+2

20 июля 2018 06:11 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майкл Помпео и глава Пентагона Джеймс Мэттис 6 сентября примут участие в переговорах в формате "два плюс два" со своими индийскими коллегами - министром обороны Нирмалой Ситараман и главой МИД Сушмой Сварадж в Нью-Дели, передает ТАСС со ссылкой на Госдепартамент.

В распространенном сообщении отмечается, что стороны обсудят "укрепление стратегического сотрудничества, безопасности и обороны, так как США и Индия совместно решают проблемы в Индо-тихоокеанском регионе и за его пределами".

В конце июня Вашингтон отложил проведение встречи глав оборонных и внешнеполитических ведомств США и Индии в рамках первого раунда двустороннего диалога в формате "два плюс два". Как заявил тогда представитель МИД Индии Равиш Кумар, Помпео пытался добиться понимания со стороны Свараж, и в итоге они согласились определить новые даты, которые будут удобны для обеих сторон.

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