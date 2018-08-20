Болтон: одна из важнейших задач США - не допустить появления ядерной бомбы у Ирана

20 августа 2018 13:36 (UTC+04:00)

Недопущение появления ядерного оружия и средств его доставки у Ирана является "вопросом высочайшей важности" для американской администрации, заявил в понедельник помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон перед началом переговоров в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает ТАСС.

"Для Вашингтона вопросом высочайшей важности является недопущение появления у Тегерана ядерного оружия и возможностей по его доставке, - сказал Болтон. - Именно поэтому президент США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Тегераном и возобновил экономические санкции против Ирана". Помощник Трампа по нацбезопасности добавил, что США "работали со своими друзьями в Европе для убеждения их в необходимости предпринять более серьезные шаги против иранских программ по ядерному оружию и баллистическим ракетам".

Болтон заявил, что в Вашингтоне "продолжают тревожиться по поводу центральной роли Ирана в качестве банкира международного терроризма и его вовлеченности в военную активность в Ираке, Сирии, Йемене и Ливане вместе с движением "Хезболлах". "Все эти угрозы в регионе являются глобальными из-за риска международного терроризма и возможного использования террористами оружия массового уничтожения", - отметил помощник Трампа.

Он отметил, что "альянс между Израилем и США никогда не был сильнее". "Президент Трамп сделал это краеугольным камнем в своей политике, как вы [израильтяне] сделали это краеугольным камнем своей", - добавил он, обращаясь к Нетаньяху.

Израильский премьер поблагодарил американскую США за выход из соглашения по ядерной программе Тегерана и возобновление санкций против Ирана. "Я считаю решение Трампа выйти из катастрофической сделки с Ираном исторической вехой", - сказал Нетаньяху.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Представители РФ, Ирана и Турции встретятся с де Мистурой
Россия 12:34
Неизвестные обстреляли посольство США в Анкаре
Турция 09:05
Экс-адвоката Трампа подозревают в незаконном получении кредитов более чем на $20 млн
США 06:16
Глава МИД Ирана: Согласие Тегерана на сделку по атому могло быть ошибкой
Ядерная программа 04:26
Верховный лидер Ирана назначил нового командующего ВВС
Политика 19 августа 22:37
Болтон сообщил о возможных переговорах Помпео с Ким Чен Ыном во время визита в КНДР
США 19 августа 20:46
Лента новостей
Узбекистан и Россия создадут совместные бизнес-инкубаторы
Бизнес 14:16
Китай предложил АСЕАН совместные учения в Южно-Китайском море
Китай 14:00
В Азербайджане ожидаются умеренные погодные условия
Общество 13:34
Кабул рассчитывает на помощь Москвы в организации переговоров с талибами
Другие страны 13:25
Посольство Беларуси организует в Сирии концерты и кинопоказы в честь 25-летия дипотношений
Беларусь 13:20
Платежная система Азербайджана выпустила собственные дебетовые карты
ИКТ 13:20
Нацбанк Узбекистана предоставит льготные кредиты для строительства кинотеатров
Бизнес 13:14
Россия будет делать все необходимое для укрепления отношений с Азербайджаном - посол
Политика 13:00
Газоперерабатывающий завод SOCAR объявил тендер
Тендеры 12:51