Болтон: одна из важнейших задач США - не допустить появления ядерной бомбы у Ирана

Недопущение появления ядерного оружия и средств его доставки у Ирана является "вопросом высочайшей важности" для американской администрации, заявил в понедельник помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон перед началом переговоров в Иерусалиме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает ТАСС.

"Для Вашингтона вопросом высочайшей важности является недопущение появления у Тегерана ядерного оружия и возможностей по его доставке, - сказал Болтон. - Именно поэтому президент США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Тегераном и возобновил экономические санкции против Ирана". Помощник Трампа по нацбезопасности добавил, что США "работали со своими друзьями в Европе для убеждения их в необходимости предпринять более серьезные шаги против иранских программ по ядерному оружию и баллистическим ракетам".

Болтон заявил, что в Вашингтоне "продолжают тревожиться по поводу центральной роли Ирана в качестве банкира международного терроризма и его вовлеченности в военную активность в Ираке, Сирии, Йемене и Ливане вместе с движением "Хезболлах". "Все эти угрозы в регионе являются глобальными из-за риска международного терроризма и возможного использования террористами оружия массового уничтожения", - отметил помощник Трампа.

Он отметил, что "альянс между Израилем и США никогда не был сильнее". "Президент Трамп сделал это краеугольным камнем в своей политике, как вы [израильтяне] сделали это краеугольным камнем своей", - добавил он, обращаясь к Нетаньяху.

Израильский премьер поблагодарил американскую США за выход из соглашения по ядерной программе Тегерана и возобновление санкций против Ирана. "Я считаю решение Трампа выйти из катастрофической сделки с Ираном исторической вехой", - сказал Нетаньяху.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.