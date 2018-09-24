Помпео затронет вопрос поставки С-300 Сирии на встрече с Лавровым

Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что затронет вопрос поставки С-300 Россией Сирии на предстоящей встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

Помпео, который участвует в мероприятиях по линии 73-й сессии Генассамблеи ООН, спросили на брифинге для прессы, намерен ли он обсудить с российским коллегой вопрос поставки С-300 Дамаску. "Я уверен, что мы с Сергеем вместе уделим этому внимание и время", - ответил он.

"У нас есть множество тем, которые надо обсудить с россиянами. Я убежден, что одной из таких тем является их недавнее решение с С-300", - добавил госсекретарь, напомнив о недавних переговорах помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

В понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что Россия в течение двух недель передаст Сирии комплекс С-300 для усиления боевых возможностей после трагедии со сбитым российским самолетом Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. С-300 способна уничтожать современные и перспективные самолеты, в том числе выполненные с применением технологии обеспечения малозаметности "стелс", баллистические ракеты средней дальности, оперативно-тактические и тактические ракеты, крылатые ракеты, а также самолеты радиолокационного дозора и наведения, разведывательно-ударные комплексы.

Лавров отправляется в понедельник в Нью-Йорк, где 25 сентября начинается сегмент высокого уровня 73-й сессии Генассамблеи ООН. Как сообщил ранее журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, Лавров и Помпео продолжат обсуждение ситуации в Сирии на ожидаемой встрече на полях сессии.

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