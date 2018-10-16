Мэттис заявил, что США встревожены милитаризацией Южно-Китайского моря

Власти США остаются обеспокоенными в связи с продолжающейся милитаризацией Южно-Китайского моря со стороны Китая. Об этом в понедельник заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис, передает ТАСС.

"Мы остаемся крайне озабочены продолжающейся милитаризацией Южно-Китайского моря", - заявил глава минобороны США. "Как сказал на прошлой неделе вице-президент, мы рассчитываем на отношения с Китаем, которые должны быть основаны на справедливости, взаимности, уважении суверенитета, что означает соблюдение международных норм и независимости всех стран - больших и малых", - сказал Мэттис.

"Мы являемся двумя значительными силами, двумя тихоокеанскими силами, двумя экономическими силами. Придут времена, когда мы будем наступать друг другу на ноги, поэтому нужно найти пути для эффективного взаимодействия в наших отношениях. Контакты в военной сфере должны стать той стабилизирующей силой в отношениях между двумя странами", - подчеркнул он.

Ранее вице-президент Майкл Пенс обвинил Пекин во вмешательстве во внутренние дела США и "манипулировании американской демократией".

С 24 сентября в США вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из Китая товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд. Как обещали в Белом доме, с 1 января 2019 года ставка обложения вырастет до 25%. Трамп также выразил намерение приступить к третьему этапу реализации ограничительных мер и, если Пекин осмелится предпринять ответные шаги, ввести дополнительные тарифы применительно к китайским товарам и услугам на $267 млрд.

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