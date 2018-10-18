Сеул и Вашингтон продлили диалог по стоимости пребывания войск США в Республике Корея

18 октября 2018 14:51 (UTC+04:00)

Республика Корея и США договорились продлить переговоры относительно стоимости размещения в стране американского военного контингента. Об этом сообщил южнокорейский МИД, передает в четверг ТАСС.

Очередной раунд диалога стартовал во вторник и должен был завершиться в среду, однако из-за разногласий продолжился в четверг и теперь пройдет еще и в пятницу.

С приходом к власти в США президента Дональда Трампа Вашингтон стал настаивать, чтобы Южная Корея вносила больший финансовый вклад в двусторонний военный союз, подняв ежегодные выплаты на содержание американских войск с нынешних 930 миллиардов вон (820 миллионов долларов) до 1,5 триллиона вон ($1,3 миллиарда). В эту сумму, в частности, будет входить стоимость развертывания стратегических вооружений США на Корейском полуострове - бомбардировщиков, подводных лодок и авианосцев.

В Сеуле возражают против такого резкого роста выплат, но в то же время признают важность для национальной обороны нахождения в стране 28,5 тысяч американских военных. В МИД Южной Кореи заявляют, что пытаются договориться с США о "более приемлемой сумме". Предыдущие раунды консультаций прошли в этом году в Гонолулу, Чеджу, Вашингтоне, Сеуле и Сиэтле.

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