AP: В нескольких штатах США произошло массовое отключение интернета

Массовые отключения интернета и телефонной связи произошли в четверг в ряде штатов США из-за неполадок с сетью телекоммуникационной компании CenturyLink. Об этом сообщило агентство Associated Press (АP), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как оно отмечает, клиенты CenturyLink во многих штатах - от Калифорнии до Нью-Йорка - стали испытывать проблемы со связью с утра четверга. По данным агентства, отключения затронули в основном жителей западных штатов.

Компания в своем Twitter подтвердила, что в сети CenturyLink наблюдаются множественные перебои связи. "Инженеры и технические специалисты CenturyLink работают над устранением проблемы", - отмечается в сообщении. В компании не уточнили, что именно вызвало массовые отключения и сколько клиентов провайдера столкнулись с данной проблемой.

Как отмечает AP, неполадки затронули не только обычных пользователей, но и ряд правительственных ведомств, включая департамент образования штата Айдахо, где отключилась телефонная связь. В одном из медицинских центров в Колорадо врачи не могут получить доступ к электронным медицинским записям пациентов, а в штате Монтана клиенты некоторых банков испытывают трудности со снятием наличных средств через банкоматы.

Как сообщает агентство, представитель американской Федеральной комиссии по связи Джессика Розенворсел заявила, что проблемы со связью у клиентов CenturyLink наблюдаются "по всей стране", отметив, что ведомство должно провести расследование на этот счет.

Базирующаяся в штате Луизиана CenturyLink является одной из крупнейших телекоммуникационных компаний США, которая предоставляет широкий спектр услуг связи. Компания обслуживает клиентов в 37 штатах США.

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