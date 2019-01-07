Трамп 10 января отправится к американо-мексиканской границе

Президент США Дональд Трамп в четверг отправится к американо-мексиканской границе, где намерен встретиться с пограничниками и представителями других ведомств, несущих там службу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в понедельник в своем Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Президент Трамп отправится к южной границе в четверг для встреч с теми, кто несет службу на передовой гуманитарного кризиса и кризиса национальной безопасности. Дополнительные подробности будут объявлены позже", - отметила она.

С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе пока не удалось согласовать параметры временного госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение физического барьера на границе с Мексикой. Демократы заявляют, что никогда не одобрят выделение на это денег из казны.

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