Помпео призвал Россию к более активному сотрудничеству в Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью Египетскому государственному телевидению призвал Россию быть более нацеленной на сотрудничество в области урегулирования сирийского конфликта, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я бы хотел, чтобы Россия была бы более нацелена на совместную работу в вопросе политического урегулирования конфликта в Сирии. Мы просим их помощи там", - сказал Помпео. Текст интервью привела пресс-служба госдепа.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

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