Делегация из США не поедет на форум в Давосе из-за шатдауна

18 января 2019 03:40 (UTC+04:00)

Делегация администрации США не поедет в Давос из-за шатдауна, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Ранее поездку в Давос отменил президент США Дональд Трамп, однако предполагалось, что в Давос поедет представительная делегация во главе с министром финансов Стивеном Мнучиным. В составе делегации должны были быть и другие министры.

"Президент Трамп отменил поездку делегации на Всемирный экономический форум в Давосе в Швейцарии", - заявила Сандерс.

Еще в четверг днем представитель Белого дома заверял журналистов, что визит делегации в Давос состоится.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Пентагоне по-прежнему видят серьезную ядерную угрозу от КНДР
США 00:54
Трамп назвал продажу союзникам систем ПРО одним из приоритетов США
США 17 января 21:55
В США рассказали, при каких условиях можно спасти ДРСМД
США 17 января 17:57
США рассматривают возможность выведения элементов систем ПРО в космос
США 17 января 15:55
Эмиссар Трампа заявил о неточности материала ТВ Израиля по мирному плану
США 17 января 13:43
Тело убитого в США гражданина Азербайджана в кратчайшее время будет доставлено на Родину (ВИДЕО)
Происшествия 17 января 10:34
Лента новостей
Катар поставил правительству Сомали 68 бронемашин
Арабские страны 03:29
В Италии четыре человека погибли, пытаясь скрыться от полиции на автомобиле
Европа 02:37
На центральной автомагистрали Грузии в трех ДТП пострадали 20 автомобилей
Грузия 02:21
Оксфордский университет прекратил принимать финансирование от Huawei
Китай 01:51
Муж королевы Елизаветы II попал в ДТП, пострадавших нет
Другие страны 01:22
В Пентагоне по-прежнему видят серьезную ядерную угрозу от КНДР
США 00:54
Путин: Турция намерена выстраивать отношения с партнерами в Европе
Россия 17 января 23:57
Франция рассчитывает сохранить военное присутствие в Сирии и Ираке в течение 2019 года
Европа 17 января 23:10
Григорий Карасин: Сопредседатели МГ ОБСЕ работают над подготовкой условий для решения нагорно-карабахского конфликта
Политика 17 января 22:23