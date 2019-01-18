Делегация из США не поедет на форум в Давосе из-за шатдауна

Делегация администрации США не поедет в Давос из-за шатдауна, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Ранее поездку в Давос отменил президент США Дональд Трамп, однако предполагалось, что в Давос поедет представительная делегация во главе с министром финансов Стивеном Мнучиным. В составе делегации должны были быть и другие министры.

"Президент Трамп отменил поездку делегации на Всемирный экономический форум в Давосе в Швейцарии", - заявила Сандерс.

Еще в четверг днем представитель Белого дома заверял журналистов, что визит делегации в Давос состоится.

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