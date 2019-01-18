Госдеп позитивно оценил переговоры Помпео и Бигэна с эмиссаром КНДР

18 января 2019 22:24 (UTC+04:00)

Госдепартамент позитивно оценил переговоры, которые глава ведомства Майкл Помпео и спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн провели в пятницу в Вашингтоне с заведующим отделом Единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в пятницу агентство Bloomberg, которое цитирует заявление внешнеполитического ведомства США.

"Госсекретарь Помпео и специальный представитель Бигэн провели сегодня утром хорошие переговоры с вице- председателем КНДР Ким Ён Чхолем об усилиях по продвижению в деле выполнения обязательств, данных президентом [США Дональдом] Трампом и главой [КНДР] Ким Чен Ыном на встрече в Сингапуре", - приводит агентство слова заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберта Палладино.

По данным американских и южнокорейских СМИ, Ким Ён Чхоль прибыл в Вашингтон в четверг, 17 января. Дональд Трамп в пятницу проводит встречу с ним в Овальном кабинете Белого дома. На ней должны обсуждаться денуклеаризация Корейского полуострова и отношения Вашингтона и Пхеньяна. По неподтвержденным данным, помимо встреч с Помпео и Трампом, Ким Ён Чхоль может встретиться и с директором ЦРУ Джиной Хэспел, которая, по данным газеты The Washington Post, в последние месяцы начала играть более активную роль в переговорах с КНДР.

Во время переговоров, пишут американские СМИ, будут обсуждаться детали второго саммита США - КНДР, который пройдет, скорее всего, в марте или апреле. В качестве наиболее вероятного места организации этих переговоров The Washington Post называет вьетнамский Дананг, в котором в 2017 году состоялся саммит АТЭС.

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