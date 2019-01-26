Reuters: США и "Талибан" согласовали проект по выводу иностранных войск из Афганистана

Представители США и радикального движения "Талибан" в ходе консультаций в Дохе согласовали проект договора о выводе иностранных войск из Афганистана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в субботу со ссылкой на источник в "Талибане" сообщило агентство Reuters.

По его данным, в проекте соглашения содержится призыв к выводу иностранных войск из страны в течение 18 месяцев.

В конце декабря газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп приказал Пентагону подготовить план вывода из Афганистана около 7 тыс. американских военных. Тем не менее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Гарретт Марки позднее сообщил, что президент не отдавал соответствующего приказа и не принимал такого решения.

По официальным данным, в настоящее время в Афганистане находятся порядка 14 тыс. американских военнослужащих, которые, помимо участия в боевых операциях, занимаются подготовкой афганских сил, чтобы те в перспективе могли самостоятельно вести борьбу с террористами. Кроме того, в стране дислоцированы 16 тыс. военнослужащих из других стран - членов НАТО, но они не участвуют в боевых операциях, а выступают в роли военных советников.

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