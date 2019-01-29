Советник Трампа Кудлоу не согласился с оценками потерь из-за шатдауна

Экономический советник Трампа Ларри Кудлоу не согласился с оценками, что частичная остановка американского правительства стоила экономике США до 11 миллиардов долларов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"С экономикой в триллионы долларов сложно сделать такие прогнозы по таким маленьким частям. Давайте посмотрим, как это будет в первом квартале, я думаю, что у нас будет много временных факторов, и сейчас с открытием правительства совершенно очевидно никакой серьезной угрозы для экономики (нет)", - сказал он.

Так он прокомментировал исследование, которое было выпущено независимыми экспертами американского конгресса (independent congressional body), из которого следует, что прекращение работы ряда правительственных учреждений стоило экономике США до 11 миллиардов долларов. "Мы не согласны с этой оценкой, при всем уважении к ним и понимании, что они хотят сделать хорошо свою работу", - подчеркнул он.

Кудлоу также подчеркнул, что экономика США чувствует себя хорошо, уровень занятости растет, как и ВВП страны, который прибавит, по его прогнозам, в районе 3% в этом году.

Трамп в минувшую пятницу неожиданно уступил демократам в конгрессе и согласился подписать временный бюджет на три недели, остановив рекордный по продолжительности 35-дневный шатдаун — временное прекращение работы федеральных ведомств из-за отсутствия финансирования. Трамп не получил того, что требовал — 5,7 миллиарда долларов на пограничную безопасность и строительство стены на границе с Мексикой, но пообещал "продолжение веселья", если за эти три недели демократы не пойдут на компромисс. А его пресс-секретарь Сара Сандерс заявила, что через 21 день президент приступит к строительству стены "с демократами или без них". Срок этой паузы истекает 15 февраля.

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