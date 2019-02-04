В администрации США пока не знают, к чему приведут торговые переговоры с Китаем

Администрация США пока не знает, к чему приведут нынешние консультации с Китаем в сфере торговли, однако продолжает надеяться на то, что Вашингтону и Пекину удастся заключить соглашение к 1 марта. Об этом заявил в понедельник в интервью телеканалу CNBC советник американского лидера Дональда Трампа, председатель Совета экономических консультантов при президенте США Кевин Хассет, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В Вашингтоне на прошлой неделе завершился очередной раунд торговых переговоров между Китаем и США. Китайскую делегацию возглавлял вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. С американской стороны на них присутствовали в том числе представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, глава минфина Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, руководитель Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

"Нам еще лишь предстоит увидеть, большого ли прогресса нам удалось достичь на прошлой неделе [в ходе переговоров] и какого прогресса удастся добиться после того, как министр Мнучин и представитель Лайтхайзер отправятся в Китай", - заявил Хассет, добавив, что сторонам "предстоит еще много работы".

Между тем, как отметил Хассет, Трамп по-прежнему надеется на то, что США и КНР удастся достичь конкретных договоренностей в сфере торговли к 1 марта, как было условлено. Сам советник президента также выразил удовлетворение ходом консультаций.

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