В администрации США пока не знают, к чему приведут торговые переговоры с Китаем

4 февраля 2019 19:23 (UTC+04:00)

Администрация США пока не знает, к чему приведут нынешние консультации с Китаем в сфере торговли, однако продолжает надеяться на то, что Вашингтону и Пекину удастся заключить соглашение к 1 марта. Об этом заявил в понедельник в интервью телеканалу CNBC советник американского лидера Дональда Трампа, председатель Совета экономических консультантов при президенте США Кевин Хассет, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В Вашингтоне на прошлой неделе завершился очередной раунд торговых переговоров между Китаем и США. Китайскую делегацию возглавлял вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. С американской стороны на них присутствовали в том числе представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, глава минфина Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, руководитель Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

"Нам еще лишь предстоит увидеть, большого ли прогресса нам удалось достичь на прошлой неделе [в ходе переговоров] и какого прогресса удастся добиться после того, как министр Мнучин и представитель Лайтхайзер отправятся в Китай", - заявил Хассет, добавив, что сторонам "предстоит еще много работы".

Между тем, как отметил Хассет, Трамп по-прежнему надеется на то, что США и КНР удастся достичь конкретных договоренностей в сфере торговли к 1 марта, как было условлено. Сам советник президента также выразил удовлетворение ходом консультаций.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Из Дании выслали двух сотрудников Huawei
Европа 19:00
Узбекистан проведет переговоры с инвесторами в США и Великобритании для выпуска облигаций
Узбекистан 17:49
Делегация Геологической службы США посетит Узбекистан для обсуждения сотрудничества
Узбекистан 12:56
Китайская компания построит линию по производству стекла в Узбекистане
Узбекистан 12:54
Южная Корея и США обсудили предстоящие переговоры Трампа и Ким Чен Ына
США 04:37
В результате падения самолета на жилой район в США погибли два человека (ОБНОВЛЕНО)
США 03:39
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев выделил средства Бакинскому международному центру мультикультурализма
Политика 19:39
Нацбанк Казахстана назвал причины ослабления тенге
Финансы 19:37
Определены сроки очередного заседения израильско-азербайджанской межправкомиссии
Бизнес 19:17
Какие отрасли экономики Таджикистана наиболее перспективны для инвестиций?
Бизнес 19:10
В Азербайджане растет кредитование в национальной валюте
Финансы 19:04
Из Дании выслали двух сотрудников Huawei
Европа 19:00
Малайзийская компания намерена открыть производство лакокрасочной продукции в Узбекистане
Узбекистан 18:55
Президент Ильхам Алиев выделил средства на ремонт кровельного покрытия многоквартирных зданий в 5 городах и районах
Политика 18:48
В какие сферы экономики Азербайджана Израиль хочет инвестировать?
Бизнес 18:32