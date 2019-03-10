Госдепартамент: мина в багаже сотрудника посольства США в РФ не угрожала пассажирам

10 марта 2019 07:23 (UTC+04:00)

Власти США в курсе инцидента в московском аэропорту Шереметьево, где в субботу сотрудник посольства США в России пытался провести в багаже мину со взрывателем, однако подтвердили, что никакой угрозы другим пассажирам объект не представлял. Об этом, как передает Trend, сообщил ТАСС представитель Госдепартамента США.

Он подтвердил, что упомянутый дипломат благополучно покинул территорию России.

"Мы в курсе об инциденте в московском аэропорту Шереметьево с участием лица из посольства США. Ситуация была исчерпана, и этому человеку было позволено покинуть Россию после того, как объект [мина] был изъят из его багажа. Никакой угрозы ни одному из пассажиров не было", - сказал он.

Ранее ТАСС сообщили в МИД РФ, что сотрудник посольства США пытался провезти в багаже в аэропорт Шереметьево в субботу утром мину со взрывателем, но без взрывчатого вещества. Как отметили в российском дипведомстве, Вашингтон старается протестировать надежность обеспечения безопасности России не только извне, регулярно устраивая провокационные рейды боевых кораблей и самолетов около границ РФ, но и изнутри.

Сотрудник дипмиссии США, как информировали в МИД, отбывал из России по завершении командировки и утверждал, что приобрел пустую мину "для личной коллекции". Там также сообщили, что "поскольку американец в результате опоздал на рейс, ему помогли переоформить билет, и в 14:35 он беспрепятственно вылетел в Нью-Йорк" без мины.

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