США отменяют пошлины на сталь и алюминий из Канады и Мексики

Соединенные Штаты согласились в течение 48 часов отменить введенные ранее пошлины на поставки стали и алюминия из Канады и Мексики в обмен на новые жесткие меры со стороны Мехико и Оттавы, которые направлены на предотвращение ввоза китайской стали в США с территории соседних стран. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post со ссылкой на свои источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, достигнутые сторонами договоренности позволят избежать квот на сталь из Канады и Мексики, против которых выступали власти этих стран.

"Мы заключили [сделку]. Это замечательный день", - приводит газета Politico слова своего источника в Белом доме. Он подтвердил, что пошлины будут отменены через 48 часов. По информации издания, в пятницу канадский премьер Джастин Трюдо и президент США Дональд Трамп обсудили сделку по телефону. Politico подчеркивает, что пошлины на сталь и алюминий из Канады и Мексики были "ключевым препятствием" в деле ратификации законодательными органами стран торгового "Соглашения Соединенных Штатов, Мексики и Канады" (англ. the United States - Mexico - Canada Agreement, USMCA, ЮСМКА).

Официальное заявление будет опубликовано в течение часа.

В марте 2018 года США начали вводить пошлины на импорт стали и алюминия, предоставив ряду стран, в том числе и Канаде, отсрочку. С 1 июня прошлого года ограничительные меры вступили в действие в отношении Канады, Мексики и Евросоюза. Администрация Трампа тогда обосновала свое решение о введении пошлин на канадские металлы необходимостью обеспечения национальной безопасности. В ответ Оттава ввела дополнительные пошлины на американские товары.

30 ноября 2018 года на полях саммита Группы двадцати в Буэнос-Айресе в Аргентине было подписано соглашение USMCA. Этот договор призван заменить действующее между тремя странами с 1994 года соглашение NAFTA. Теперь документ должен быть утвержден парламентами трех стран.

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