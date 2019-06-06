В США шесть мигрантов погибли в аварии в штате Техас

Шесть мигрантов из Сальвадора погибли, пятеро получили тяжелые ранения, когда внедорожник, ранее ушедший от преследования полиции, врезался в водосточную канаву неподалеку от города Корпус-Кристи в штате Техас. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал KSAT12.

Как сообщается, полиция города Робстаун преследовала внедорожник поздно вечером во вторник, но позже остановила погоню из-за дождя и мокрых дорог. Двое раненых, которых обнаружили идущими вдоль дороги рано утром в среду, рассказали об аварии.

По словам властей, пограничный патруль США отреагировал на происшествие, потому что жертвы были незарегистрированными рабочими из Сальвадора.

Борьба с нелегальной миграцией объявлена президентом США Дональдом Трампом одним из приоритетов его политики. Ранее Трамп объявил режим ЧП на границе с Мексикой, чтобы в обход конгресса, который по конституции должен одобрить любые расходы бюджета, использовать предназначенные для других целей около 6,4 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе. Этот шаг уже оспорен в судах.

Также Трамп объявил о введении с 10 июня пошлин на все товары из Мексики в 5%, которые будут увеличиваться на 5% каждый месяц до достижения 25%. На таком уровне они и останутся, пока Мексика не прекратит поток нелегальных мигрантов со своей территории, заявил президент США.

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