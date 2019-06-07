Reuters: США решили прекратить прием турецких пилотов для их обучения на истребителях F-35

Соединенные Штаты приняли решение прекратить прием военных летчиков из Турции на программу обучения навыкам пилотирования истребителей-бомбардировщиков F-35 в связи с решением Анкары приобрести у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в пятницу агентство Reuters.

По их данным, принятое решение не касается уже находящихся на территории США летчиков, а относится только к тем, кто планировал приступить к обучению на авиабазе Люк (штат Аризона).

По данным американских военных, в настоящее время на авиабазе Люк проходят обучение четыре турецких пилота. Еще два летчика из Турции работают на американской базе в качестве инструкторов, указывает Reuters. Также на авиабазе находятся 20 граждан Турции, которые отвечают за эксплуатацию военных самолетов, они проводят тренировки под руководством американских специалистов.

29 мая агентство информировало, что власти США всерьез рассматривают возможность полной приостановки обучения турецких военных летчиков навыкам полетов на F-35, однако официального решения пока не последовало, поскольку в Вашингтоне все еще надеются на то, что Турция изменит свою позицию относительно закупки российских комплексов С-400.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений Соединенные Штаты могут отказать Турции в продаже F-35.

С-400 "Триумф" предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. ЗРС может применяться и против наземных объектов.

Турция заказала у США к настоящему времени 30 самолетов F-35 из возможных 100. F-35 - многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии "стелс" и способная нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте ее создания принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, эти самолеты покупают Израиль и Япония.

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