В США объяснили необходимость поставлять оружие в ОАЭ и Саудовскую Аравию

12 июня 2019 03:14 (UTC+04:00)

США намерены продавать оружие Объединенным Арабским Эмиратам и Саудовской Аравии, так как в противном случае эти страны будут покупать его у России и Китая, заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Вопрос как с Саудовской Аравией, так и с ОАЭ в следующем: как мы продаем им вооружения, чтобы они могли себя защитить. Суть всего этого заключается в том, чтобы реагировать в такой ситуации на серьезные угрозы, а, во-вторых, если они не покупают у США, а мы очень их надежный партнер, то они по соображениям безопасности должны пойти (покупать) либо в Китай, либо в Россию", - заявил Шанахан журналистам.

США намерены продавать оружие Объединенным Арабским Эмиратам и Саудовской Аравии, так как в противном случае эти страны будут покупать его у России и Китая, заявил исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан.

"Вопрос как с Саудовской Аравией, так и с ОАЭ в следующем: как мы продаем им вооружения, чтобы они могли себя защитить. Суть всего этого заключается в том, чтобы реагировать в такой ситуации на серьезные угрозы, а, во-вторых, если они не покупают у США, а мы очень их надежный партнер, то они по соображениям безопасности должны пойти (покупать) либо в Китай, либо в Россию", - заявил Шанахан журналистам.

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