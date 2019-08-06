Посол США в России подал в отставку

6 августа 2019 21:27 (UTC+04:00)

Посол США в России Джон Хантсман подал во вторник заявление об отставке президенту США Дональду Трампу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила во вторник газета The Salt Lake Tribune.

Издание опубликовало прошение Хантсмана, документ датирован 5 августа. Дипломат отметил, что был назначен послом США в РФ в "исторически трудный период двусторонних отношений". "В будущем мы должны призывать Россию к ответу, когда ее действия угрожают нам или нашим союзникам, - полагает он. - Хотя многие из наших разногласий являются непримиримыми, имеются общие интересы, которые мы не можем игнорировать". По мнению Хантсмана, в выстраивании отношений между странами "не поможет никакая перезагрузка или новое начало", а нужны "лишь ясное понимание наших интересов и ценностей и практическая основа для продолжения диалога".

Он констатировал, что американские дипломаты в РФ работают "над стабилизацией ситуации в надежде на улучшение отношений" после "многих лет враждебности и неуверенности". По словам Хантсмана, "жизненно важно", чтобы США и РФ "наращивали международные обмены и оставляли возможности для диалога по вопросам, представляющим важность с точки зрения национальных интересов". В их числе он назвал борьбу с терроризмом и обеспечение контроля над вооружениями. Хантсман также высказался за то, чтобы США призывали "Россию уважать суверенитет соседних государств".

Издание отмечает, что Хантсман в октябре вернется в свой родной штат Юта и, вероятно, будет баллотироваться на выборах губернатора. Дипломат выразил надежду на то, что к 3 октября будет выбран и утвержден новый посол США в Москве.

The Salt Lake Tribune - ведущее издание Юты. Владельцем газеты является брат Джона Хантсмана - Пол Хантсман.

Хантсман был назначен руководителем диппредставительства США в РФ в октябре 2017 года. Он являлся американским послом в Сингапуре в 1992-1993 годах, губернатором Юты в 2005-2009 годах; в 2009-2011 годах занимал должность посла США в КНР. В мае 2011 года Хантсман объявил о намерении бороться за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии на выборах в США. В январе 2012 года он объявил о выходе из борьбы и официально поддержал Митта Ромни, который в итоге проиграл на выборах демократу Бараку Обаме. Во время предвыборной гонки в 2012 году Хантсман выступал с критикой политики перезагрузки отношений между Вашингтоном и Москвой, предложенной Обамой.

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