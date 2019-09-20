Пентагон прорабатывает переброску средств ПРО и истребителей в Саудовскую Аравию

Министерство обороны США рассматривает возможность переброски на Ближний Восток дополнительных комплексов противоракетной и противовоздушной обороны, истребителей и средств ведения разведки в свете недавнего нападения с воздуха на объекты нефтяной отрасли Саудовской Аравии. Об этом сообщила в четверг в своей электронной версии газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По их данным, Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ), в зону оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, запланировало на четверг и пятницу серию консультаций на уровне заместителей главы СЕНТКОМ генерала Кеннета Маккензи и руководителей среднего звена. На этих встречах прорабатываются различные варианты ответа на атаки в Саудовской Аравии с тем, чтобы изложить их президенту США Дональду Трампу и членам Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома. Трамп и члены СНБ проведут секретное совещание в предстоящую пятницу.

Согласно публикации, в СЕНТКОМ предлагают перебросить на Ближний Восток зенитные ракетные комплексы Patriot, системы противоракетной обороны THAAD и эскадрилью истребителей. Их предполагается разместить на авиабазе Принц Султан, расположенной к востоку от Эр-Рияда. Как напоминает газета, Пентагон в июле впервые с 2003 года перебросил на эту базу более 500 американских военнослужащих и комплекс Patriot.

Источники газеты отмечают, что Трамп не настроен применять военную силу в отношении Ирана, на который Вашингтон возлагает ответственность за атаки в Саудовской Аравии.

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