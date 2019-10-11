Главы генштабов США и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США Марк Милли обсудил ситуацию в Сирии с главой турецкого Генштаба Яшаром Гюлером, сообщила пресс-служба Милли, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Уточняется, что разговор прошел в среду.

Обсуждалась "ситуация в области безопасности" в Сирии. Других подробностей не приводится.

Это второй разговор Милли и Гюлера с начала месяца, когда американский генерал заступил на пост председателя ОКНШ ВС США.

Ранее Турция начала военную операцию в Сирии против курдских формирований, что вызвало резкую критику в Вашингтоне. Администрация Дональда Трампа признала, что вывела американские войска из зоны операции, но при этом заявила, что не одобряет действия Анкары. В сенате и палате представителей появились законопроекты, предусматривающие санкции против Турции за операцию против союзных США формирований в Сирии.

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