Главу Boeing освободили от должности председателя совета директоров

Руководитель корпорации Boeing Деннис Меленберг в свете двух крушений самолетов ее производства освобожден от должности председателя совета директоров. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в опубликованном в пятницу заявлении компании.

Как следует из документа, Меленберг по-прежнему будет главой Boeing. Он сохранит должности генерального директора и президента компании.

В заявлении уточняется, что в Boeing отказываются от практики, когда должности председателя совета директоров и руководителя занимает один человек. Там полагают, что это "позволит Меленбергу посвятить все свое время руководству компанией, которая прилагает усилия с целью безопасного возвращения Boeing 737 MAX в эксплуатацию".

Должность председателя совета директоров занял Дэвид Кэлхун. Он заверил, что совет "в полной мере доверяет" Меленбергу.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух авиакатастроф. 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство компании Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.

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