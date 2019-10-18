В США более 30 человек скончались от вейпинга

18 октября 2019 04:11 (UTC+04:00)

Число летальных случаев в связи с заболеваниями из-за вейпинга в США превысило 30, число заболевших приближается к 1,5 тысяче, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC). Ранее сообщалось о 18 умерших и почти 1,1 тысяче заболевших, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным CDC, к 15 октября было зафиксировано 33 летальных случая в 24 штатах. Заболевания, связанные с вейпингом, выявлены в 49 штатах - то есть во всех, исключая Аляску.

Причина заболевания до сих пор не известна, как и конкретные вейпинговые устройства, которые могут ее вызвать.
Вероятная причина заболеваний - масло с витамином Е. Специалисты из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) обнаружили это вещество в смесях с марихуаной, которые курили заболевшие вейперы. На прошлой неделе в CDC заявили, что в разных районах страны заболевания могут быть вызваны разными причинами.

Ряд штатов ввели запрет на продажу ароматизированных смесей для вейпов, а президент США Дональд Трамп анонсировал скорый запрет на их продажу в стране, однако сроки пока не названы. Предполагается, что продавцы будут обязаны получать разрешение на продажу каждого вида такой продукции у властей, однако механизм пока также не прописан.

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