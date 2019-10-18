В США предложили разработать технологию распознавания пьяных водителей за рулем

Законопроект, нацеленный на то, чтобы с помощью новых технических средств не допускать пьяных к управлению транспортными средствами, представили в четверг сенаторы Рик Скотт (республиканец от штата Флорида) и Том Юдолл (демократ от штата Нью-Мексико). Как сообщила в четверг телекомпания KTLA, по их мнению, эта инициатива может уберечь от гибели на дорогах 7 тыс. человек в год, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Проект закона "О сокращении пьянства за рулем для всех" (Reduce Impaired Driving for Everyone Act) предусматривает ассигнования $10 млн на разработку новых технологий, которые позволили бы блокировать управление автомобилем в случае, если к рулю прикоснется человек с содержанием алкоголя в крови выше разрешенного лимита. Новые технологии должны быть разработаны к 2024 году, созданные на их основе детекторы должны устанавливаться на всех транспортных средствах.

Надежду на то, что этот законопроект положит конец пьянству за рулем, выразила председатель организации "Матери против пьяных водителей" (Mothers Against Drunk Driving) Хелен Уитти. "Пьяные садятся за руль потому, что у них сейчас есть такая возможность, - привела телекомпания ее слова. - Эта законодательная инициатива лишит их такой возможности".

Как заявила телекомпании бывший руководитель федерального Управления по проблемам безопасности на дорогах Джоан Клейбрук, такие технологические решения могут обеспечить экономию в $200 млрд в год. "Только задумайтесь над тем, что можно сделать с этими средствами вместо того, чтобы пытаться ликвидировать последствия аварий", - добавила она.

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