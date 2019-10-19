На Аляске один человек погиб при аварийной посадке самолета

Один человек погиб в результате инцидента с пассажирским самолетом, совершившим аварийную посадку на Алеутских островах (штат Аляска), сообщает местный телеканал KTUU со ссылкой на сотрудников полиции штата, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 12 пострадавших, десятерым из которых оказывают медицинскую помощь в городе Уналашка, а еще про двух компания-перевозчик проинформировала, что они тяжело ранены.

По данным полиции, после аварийной посадки самолета погиб 38-летний мужчина из Вашингтона.

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