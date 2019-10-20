Глава Пентагона рассказал, куда направятся выведенные из Сирии войска

20 октября 2019 07:41 (UTC+04:00)

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что примерно тысяча американских военных, которых выводят из северных районов Сирии, отправится в западный Ирак, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп 7 октября заявил, что США начали выводить войска с северо-востока Сирии. Эспер 13 октября заявил, что США выведут еще около 1 тысячи военных из Сирии.

Глава Пентагона отметил, что американские военные продолжат вести кампанию против террористической группировки "Исламское государство", чтобы "помочь защищать Ирак".

"Вывод (войск – ред.) США продолжается из северо-восточной Сирии в быстром темпе, мы говорим о неделях, а не днях… Текущий план действий состоит в том, чтобы передислоцировать эти силы в западный Ирак ", - цитирует Эспера агентство Рейтер.

Он добавил, что число военных, перемещенных в Ирак, составит примерно 1 тысячу. По словам главы Пентагона, прекращение огня на северо-востоке Сирии "в целом, судя по всему, соблюдается", и можно видеть "стабилизацию на линиях".

Агентство Ассошиэйтед Пресс также приводит слова министра обороны, который отметил, что "ситуация может измениться".

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