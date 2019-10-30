В Конгрессе США одобрили введение санкций против Турции

Палата представителей Конгресса США одобрила во вторник пакет санкций против Турции и ее финансового сектора в связи с проведением Анкарой военной операции на северо-востоке Сирии и покупкой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты американского законодательного органа, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инициатива носит название PACT Act. Данный акроним образован от Protect Against Conflict by Turkey Act ("Закон о защите от конфликта со стороны Турции").

Он обязывает президента США Дональда Трампа ввести ограничения против лиц, причастных к военной операции в Сирии, в частности против министра национальной обороны Хулуси Акара. Кроме того, отмечается в документе, вашингтонская администрация в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") обязана ввести ограничения в связи с покупкой Анкарой С-400. Автором законопроекта выступил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиот Энгел.

Суть инициативы

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что Трамп "должен ввести санкции против определенных должностных лиц, связанных с вторжением [в Сирию], включая министра национальной обороны Турции".

Госдепартамент должен сообщить президенту и Конгрессу о других турецких должностных лицах, причастных к вторжению, а также об иностранных гражданах, умышленно предоставлявших Турции товары, услуги и технологии оборонного назначения, которые могли бы быть использованы при вторжении в северную Сирию, - отмечается в документе. - К этим иностранным лицам также должны применяться санкции, связанные с заморозкой их активов и запретом на въезд [на территорию США]".

Конгрессмены также обязывают американского лидера "ввести финансовые санкции в отношении крупного турецкого государственного банка" Halkbank, а также в отношении "любых других финансовых учреждений, которые, по сведениям Госдепартамента, умышленно содействовали значительным сделкам с участием турецких вооруженных сил или оборонной промышленности Турции, причастных к вторжению". В середине октября Министерство юстиции США предъявило обвинения Halkbank в нарушении американских санкций против Ирана, мошенничестве и отмывании средств.

Американское внешнеполитическое ведомство, министерство финансов, а также разведку обязывают предоставить подробную информацию об активах, инвестициях, деловых интересах и доходах президента Турции Тайипа Эрдогана, а также членов его семьи. Вашингтонская администрация должна передать Конгрессу "отчет о последствиях вторжения [Турции в Сирию] для национальной безопасности" США.

Кроме того, отмечается в записке, американским властям запрещено "предоставлять правительству Турции товары, услуги и технологии оборонного назначения", если они могут быть использованы во время операции в Сирии.

Санкции из-за С-400

Законодатели обязали вашингтонскую администрацию в связи с покупкой Анкарой С-400 применить рестрикции, которые предусмотрены принятым в США в 2017 году законом CAATSA. Этот нормативно-правовой акт предполагает, в частности, введение правительством США санкций в отношении тех государств, которые заключают с Россией крупные контракты на закупку у нее оружия и военной техники. "Покупка Турцией российских ЗРС С-400 <...> должна считаться значительной сделкой, описанной в соответствующем пункте [CAATSA]", - отмечается в законопроекте. В связи с этим не позднее чем через 30 дней после принятия данной инициативы президент "должен ввести пять или более санкционных мер", указанных в соответствующем пункте CAATSA, в отношении правительства Турции.

Теперь законопроект отправляется на рассмотрение верхней палаты законодательного органа США. Инициатива может столкнуться там с серьезными препятствиями. Так, лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл заявил на прошлой неделе о "необходимости крайне тщательно все продумать", прежде чем вводить санкции против союзника по НАТО. По его словам, одобрение данного законопроекта также может навредить американским компаниям и союзникам США, экономика которых тесно связана с турецкой.

23 октября Трамп отменил санкции, введенные 14 октября в отношении Турции в связи ее военной операцией на северо-востоке Сирии, однако оставил за собой право восстановить ограничительные меры, а также существенно увеличить пошлины на турецкие товары в случае невыполнения Анкарой взятых на себя обязательств.

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