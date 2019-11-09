В Госдепе прокомментировали информацию о возможном проведении саммита АТЭС в США в январе

9 ноября 2019 03:04 (UTC+04:00)

США продолжают переговоры с партнерами о том, как лучше помочь Чили завершить председательство в организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в этом году. Об этом заявил в пятницу ТАСС представитель Госдепартамента, комментируя сообщения о возможности проведения саммита АТЭС в январе 2020 года на американской территории, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы не комментируем межправительственные переговоры. США поддерживают решение президента Чили Себастьяна Пиньеры отменить саммит, - сказал собеседник агентства. - Мы продолжаем переговоры с нашими партнерами о том, как лучше поддержать Чили в завершении председательства в АТЭС в этом году".

В четверг агентство Reuters со ссылкой на представителя вашингтонской администрации высокого ранга сообщило, что власти Соединенных Штатов и Чили обсуждают возможность совместного проведения саммита на территории США в январе. В ноябре 2019 года форум должен был пройти в Чили, однако Пиньера отменил его из-за массовых протестов.

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