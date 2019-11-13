Трамп: США сохраняют военное присутствие в Сирии только для защиты нефтяных месторождений

13 ноября 2019 22:48 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты сохраняют свое военное присутствие в Сирии только для защиты нефтяных месторождений. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в среду в Белом доме во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас есть нефть. Нефть в безопасности. Мы оставили военных только ради нефти", - сказал Трамп. "Как вам известно, мы отвели назад своих военных не так давно, потому что, как мне кажется, пришло время нам беспокоиться не о чужих границах, я хочу беспокоиться о наших границах", - пояснил американский лидер.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что президент США одобрил план, согласно которому в Сирии останутся не менее 800 американских военнослужащих, одной из их главных задач будет обеспечение контроля над нефтяными месторождениями.

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