Трамп пообещал Ким Чен Ыну, что они "скоро увидятся"

Президент США Дональд Трамп призвал лидера КНДР Ким Чен Ына поскорее достичь договоренностей по денуклеаризации и пообещал, что они скоро увидятся, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Господин председатель, ... вам следует действовать быстро, заключить сделку. Скоро увидимся!" - написал он в воскресенье в своем твиттере.

Трамп также прокомментировал недавнее сообщение Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), где его оппонента-демократа Джо Байдена назвали "бешеной собакой".

"Джо Байден может быть сонным и очень тормозным, но он не "бешеная собака". Он лучше этого, но только я тот единственный человек, который может привести вас туда, где вам надо быть", - написал президент США.

Ранее посол по особым поручениям МИД Северной Кореи Ким Мён Гиль сообщил, что спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган предложил провести переговоры США-КНДР в декабре.

Южнокорейское Национальное агентство разведки (NIS) заявляло, что по его данным, рабочие переговоры и саммит США-КНДР на высшем уровне могут состояться в декабре.

Переговоры по денуклеаризации между КНДР и США зашли в тупик после того, как в ходе рабочих переговоров в Швеции северокорейская делегация покинула место встречи, заявив о провале переговоров, потому что США пришли с "пустыми руками". Американская сторона, в свою очередь, назвала переговоры "хорошими" с рядом новых "креативных идей". После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, а иначе переговоры будут прекращены.

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