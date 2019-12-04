В США объяснили, почему победили СССР, но не Россию и Китай

4 декабря 2019 02:14 (UTC+04:00)

Замглавы Пентагона Майкл Гриффин в колонке на Defense News рассказал, что помогло США "победить Советский Союз" в холодной войне, передает Trend соссылкой на РИА Новости.
По его словам, Вашингтон делал ставку на развитие технологий, так как понимал, что "не может превзойти численностью своих противников". С помощью этого Соединенным Штатам удалось реализовать такие принципы, как "свобода личности, право на частную собственность, свободная торговля и открытость рынков, транспарентность и подотчетность правительства, верховенство закона и суверенитет наций". Гриффин назвал их привилегиями, за которые каждое поколение платит цену из "денег и крови" — материальных ценностей и человеческих жизней.

"Там, где это возможно, Соединенные Штаты платили деньгами, а не кровью. Именно на этом принципе основывалась наша политика во времена холодной войны", — говорится в статье.
Как отметил Гриффин, этой концепции придерживались восемь администраций Белого дома.
"Президент Рональд Рейган выиграл холодную войну, когда пошел ва-банк с политикой, которой руководствовались семь предыдущих американских президентов. Михаил Горбачев проиграл, потому что Советский Союз не смог за ней угнаться", — считает замминистра.

Он добавил, что США использовали инвестиции в "технологическое превосходство", чтобы обеспечить себя ядерной триадой — стратегической авиацией, межконтинентальными баллистическими ракетами, атомными подводными ракетоносцами. Однако сегодня это вооружение неспособно дать Вашингтону преимущество в соперничестве великих держав, так как Россия и Китай вырываются вперед в сфере военных разработок.

"Побеждать — это прекрасно, за исключением того, что проигравшие отступают, переосмысливают, переобучаются и пытаются выиграть снова, в то время как победитель думает, что гонка выиграна раз и навсегда. Вот почему Соединенные Штаты теперь оказались позади в некоторых аспектах сегодняшнего соперничества великих держав", — заключил Гриффин.

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